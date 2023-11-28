  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum FK’nın canı yandı

Bodrum FK’nın canı yandı

Birinci Lig’de son olarak Adanaspor’a mağlup olan ve dört haftada rakiplerine sekiz puan kaptıran yeşilbeyazlı Bodrum ekibi, zirve yarışında ağır yara aldı.

OGÜN ÖZDEMİR
Bodrum FK’nın canı yandı
Trendyol Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum FK, son haftalarda aldığı sonuçlarla hedeften şaştı. Son olarak sahasında kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor'a 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, son dört maçta rakiplerine 8 puan bıraktı. Dört maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Muğla ekibi, zirveden uzaklaştı. Bu süreçte Boluspor'a 2-1 ve Adanaspor'a 1-0 yenilen Bodrum FK, Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalırken, bir tek ligde zor günler geçiren Manisa FK'yı 2-0 yenebildi. 21 puanla 6. sırada Play-Off hattında bulunan Bodrum, lider Eyüpspor'un 12, 2. olan Kocaelispor'un ise 8 puan gerisine düştü. Evinde geçen sezondan beri yenilmeyen Bodrum FK'nın bu serisi de Adanaspor karşısında bozuldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA