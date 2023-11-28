Bodrum FK’nın canı yandı

Trendyol Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum FK, son haftalarda aldığı sonuçlarla hedeften şaştı. Son olarak sahasında kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor'a 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, son dört maçta rakiplerine 8 puan bıraktı. Dört maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Muğla ekibi, zirveden uzaklaştı. Bu süreçte Boluspor'a 2-1 ve Adanaspor'a 1-0 yenilen Bodrum FK, Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalırken, bir tek ligde zor günler geçiren Manisa FK'yı 2-0 yenebildi. 21 puanla 6. sırada Play-Off hattında bulunan Bodrum, lider Eyüpspor'un 12, 2. olan Kocaelispor'un ise 8 puan gerisine düştü. Evinde geçen sezondan beri yenilmeyen Bodrum FK'nın bu serisi de Adanaspor karşısında bozuldu.