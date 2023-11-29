Bodrum FK fırsat tepti

TRENDYOL Birinci Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, ancak son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle zirvenin uzağında kalan Bodrum FK, Adana karşısında fırsat tepti. Alt sıralardaki Güney ekibine taraftarı önünde mağlup olan yeşil-beyazlılar, rakiplerinin puan kaybettiği haftada üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. Bandırmaspor ve Gençlerbirliği'nin 1 puanla yetindiği haftada rakiplerini yakalama ve geçme şansını tepen Muğla ekibi G.Birliği, Sakarya ile Keçiörengücü'nün takıldığı haftada puan farkını artırma şansını da kaçırdı.

İLK İKİNİN 8 PUAN GERİSİNDE

Bodrum FK ayrıca Göztepe'nin Tuzla'yı yenmesiyle bir sıra gerileyerek altıncılığa düştü. Yeşilbeyazlılar, lider Eyüp ve 2. Kocaelispor'un rakiplerini yenmesinin ardından, İstanbul ekibinin 12 puan, Körfez ekibinin ise 8 puan gerisine düşerek zirveden uzaklaştı. Bodrum FK, 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Şanlıurfaspor'u yenerek çıkışı geçmeye çalışacak.