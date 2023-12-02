Bodrum FK’nın rakibi Ş.Urfa

Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile berabere kalıp evinde Adanaspor'a yenilen Bodrum FK, bugün Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Aksu görev alacak. Bodrum FK'da cezaları sona eren kaleci Sousa ve sağ bek Üzeyir görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Sarı kart cezalısı orta saha Mohammed'in yanı sıra tedavisi süren sol bek Eren, Şanlıurfa'da oynayamayacak. Sıralamada 21 puanla 6. basamakta yer alan Bodrum FK'nın teknik patronu İsmet Taşdemir zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi. Son 2 maçı kazanamadıklarını hatırlatan Taşdemir, "Üst sıralardan uzaklaşmamak adına son derece kritik bir karşılaşma oynayacağız. Şanlıurfaspor alt sıralarda yer alsa da iyi bir ekip. İşimiz kolay olmayacak ama kazanmak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.