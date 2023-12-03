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Manisa BŞB zincir kırdı

Ligde üst üste 4 maçını kaybeden Manisa, konuk ettiği Türk Telekom’u mağlup ederek galibiyetle tanıştı ve zirve yarışına yeniden ortak oldu

HABER MERKEZİ
Manisa BŞB zincir kırdı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Türk Telekom'u 81-67 yendi ve 4 maç sonra kazanmayı başardı. Karşılaşma her iki takımın karşılıklı saylarıyla başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikasını 9-8 önde geçtiği periyodu Cruz ve Terry'in etkili oyunuyla 23-18 üstün tamamladı. İkinci periyoda etkili başlayan ev sahip ekip, 3,5 dakikada 9-0'lık seri yakaladı ve farkı

14 sayıya kadar çıkardı: 32-18.

Türk Telekom, Palmer ile bulduğu sayılarla oyuna ortak olmak istese de farkın kapanmasına müsaade etmeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 43-33 önde gitti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Luther, Cruz ve Terry'nin sayılarıyla 25. dakikayı 52-41 önde geçen yeşilbeyazlılar, periyodu 68-53 üstün tamamladı. Final periyodunda da baskısını sürdüren Manisa BŞB, son 5 dakikasına 76-60 önde girdiği müsabakadan 81-67 galip ayrıldı.

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