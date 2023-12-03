Manisa BŞB zincir kırdı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Türk Telekom'u 81-67 yendi ve 4 maç sonra kazanmayı başardı. Karşılaşma her iki takımın karşılıklı saylarıyla başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikasını 9-8 önde geçtiği periyodu Cruz ve Terry'in etkili oyunuyla 23-18 üstün tamamladı. İkinci periyoda etkili başlayan ev sahip ekip, 3,5 dakikada 9-0'lık seri yakaladı ve farkı

14 sayıya kadar çıkardı: 32-18.

Türk Telekom, Palmer ile bulduğu sayılarla oyuna ortak olmak istese de farkın kapanmasına müsaade etmeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 43-33 önde gitti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Luther, Cruz ve Terry'nin sayılarıyla 25. dakikayı 52-41 önde geçen yeşilbeyazlılar, periyodu 68-53 üstün tamamladı. Final periyodunda da baskısını sürdüren Manisa BŞB, son 5 dakikasına 76-60 önde girdiği müsabakadan 81-67 galip ayrıldı.