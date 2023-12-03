Merkezefendi nihayet

MERKEZEFENDİ Belediyesi büyük bölümünü geride oynadığı gergin maçta Darüşşafaka Lassa'yı 83-81 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Darüşşafaka 4. dakikada 15-7 öne geçti. Merkezefendi periyot sonunda farkı 4 sayıya (24-20) çekti. İkinci çeyreğin 6. dakikasında skor 41-31 olurken yeşil-siyahlılar pes etmedi ve farkı azaltarak soyunma odasına 47-42 geride girdi. Üçüncü çeyreğin 3. dakikasında fark yeniden çift hanelere geldi: 55-44. Merkezefendi tarafı hakemlerin iki kez çizgi ihlaline yoğun tepki gösterdi. Rihards Lomazs'ın son saniye üçlüğünün ardından periyot 70-63 Darüşşafaka üstünlüğü ile sona erdi.

SON ANLAR GERGİN GEÇTİ

Rıdvan'a çalınan sportmenlik dışı faul sonrası Lomazs 9 dakika kala farkı 2 sayıya (70-68) çekti. Lomazs 7:38 kala skora 72-72 eşitlik getirdi, Çağatay'ın basket faulü ile Merkezefendi 2-0'dan sonra ilk kez öne geçti: 77-75. 3 dakika kala Darüşşafaka ile tribünler arasında gerginlik meydana geldi. Bu sırada Daçka benchine iki, Merkezefendi benchine bir teknik faul çalındı. Oyun bazı seyircilerin çıkarılması için 7 dakika kadar durdu. Çağatay'ın basketiyle 2:50 kala Merkezefendi farkı 7 sayıya (72-65) çıkardı. Merkezefendi'nin top kaybından sonra 2 dakika kala fark 3 sayıya (83-80) düştü. 40 saniye kala Berk Demir serbest atışları 1/2 ile kullandı: 83-81. Daçka 19 saniye kala son hücuma başladı, Kyle Allman'ın üçlüğü sayı olmayınca Merkezefendi ikinci galibiyetini aldı.