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Aslan’dan tarihi başlangıç

Pendik’i 2-0’lık skorla geçen G.Saray, 37 puanla zirveye çıkarken 14 haftalık periyotlar itibarıyla en iyi performansını sergiledi

HABER MERKEZİ
Aslan’dan tarihi başlangıç
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 37 puan elde eden sarı-kırmızılılar, 14 maçlık periyotlar itibarıyla en iyi performansını sergiledi. Bu sezon sahasında puan kaybı yaşamadan yoluna devam eden Galatasaray, deplasmandaki başarılı performansıyla da dikkati çekiyor. Cim-Bom, konuk olarak çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan kazandı. Aslan, ligde ilk 8 deplasman maçları değerlendirmeye alındığında son 18 sezonun en iyi performansını ortaya k oydu. Süper Lig'de 2005-2006 sezonunda ilk 8 deplasmanda 19 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2000-2001 sezonunda ise aynı periyotta 7 galibiyet ve bir yenilgi sonucunda 21 puan elde etmişti.
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