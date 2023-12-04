Aslan’dan tarihi başlangıç

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 37 puan elde eden sarı-kırmızılılar, 14 maçlık periyotlar itibarıyla en iyi performansını sergiledi. Bu sezon sahasında puan kaybı yaşamadan yoluna devam eden Galatasaray, deplasmandaki başarılı performansıyla da dikkati çekiyor. Cim-Bom, konuk olarak çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan kazandı. Aslan, ligde ilk 8 deplasman maçları değerlendirmeye alındığında son 18 sezonun en iyi performansını ortaya k oydu. Süper Lig'de 2005-2006 sezonunda ilk 8 deplasmanda 19 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2000-2001 sezonunda ise aynı periyotta 7 galibiyet ve bir yenilgi sonucunda 21 puan elde etmişti.