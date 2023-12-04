Kartal tatsız

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'ne konuk oldu. 18. dakikada Ali Kaan'ın soldan ortasında Cephas'ın sert vuruşunu kaleci Mert çeldi. 21'de Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Sowe, rakiplerini geçip şutunu çekti ve takımını öne geçirdi: 1-0.

İKİ EKİP DE POZİSYON BULDU

İkinci yarıda Beşiktaş topa daha çok hakim olmaya çalışırken, Ankaragücü de kontra ataklarla tehlike yarattı. 57'de Cenk'in çaprazdan vuruşunu kaleci çıkardı. 66'da Sowe'nin pasında topla buluşan Morutan'ın şutu kaleci Mert'de kaldı. 74'te Kartal skoru eşitledi. Orta sahada topu alan Chamberlain, yaklaşık 40 metre topu sürüp plaseyle topu köşeden ağlarla buluşturdu. 83'te Salih'in kullandığı köşe vuruşunda Necip'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi. 85'te Chatzigiovanis topla ilk buluşmasında topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve maç 1-1 bitti.

DEPLASMAN YASAĞI BİTTİ

Uzun süredir Beşiktaş ile Ankaragücü arasında taraftarlar için süren deplasman yasağı bu maçta kaldırıldı. Güvenlik eşliğinde otobüslerle Eryaman Stadı'na getirilen Beşiktaş taraftarı, kendilerine ayrılan yüzde 5'lik kontenjanı doldurdu. Güvenlik nedeniyle iki takım taraftarları arasında boşluk bırakıldı.

FİLİSTİN'E DESTEK

MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşma öncesi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, dev bir Filistin bayrağı açtı. Maraton Tribünü'nde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağı açan taraftarlar, Filistin halkına destek verdi.