Petkim uzatmada teslim

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkim, sahasında güçlü rakibi Anadolu Efes'e uzatmaya giden maçta 101-92 mağlup oldu. Son iki deplasman maçında önce Beşiktaş Emlakjet'e 66-62 ardından da Fenerbahçe Beko'ya 96-85 mağlup olan İzmir temsilcisi, üst üste 3. yenilgisini aldı. Maça iyi başlayan konuk ekip ilk periyodu 26-17, devreyi de 51-35 önde kapattı.

ALİAĞA'NIN GÜCÜ YETMEDİ

Üçüncü çeyrekte iyi oyununu sürdüren Efes, son bölüme 68-55'lik avantajla girdi. Dördüncü sette Petkim müthiş bir oyun ortaya koyarak farkı eritti. Aliağa Petkim, son saniyede bulduğu üçlükle 84-84'lük skorla maçı uzatmaya taşıdı. uzatma dakikalarında Anadolu Efes, maçta üstünlüğü yine ele geçirdi. Petkim'e sayı şansı tanımayan Efes, maçı 101-92 kazandı.