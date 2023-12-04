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Haberler Spor Petkim uzatmada teslim

Petkim uzatmada teslim

Play-Off mücadelesi veren İzmir ekibi, uzatmaya götürdüğü maçta güçlü rakibine direnemedi ve üst üste 3. yenilgisini aldı.

HABER MERKEZİ
Petkim uzatmada teslim

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkim, sahasında güçlü rakibi Anadolu Efes'e uzatmaya giden maçta 101-92 mağlup oldu. Son iki deplasman maçında önce Beşiktaş Emlakjet'e 66-62 ardından da Fenerbahçe Beko'ya 96-85 mağlup olan İzmir temsilcisi, üst üste 3. yenilgisini aldı. Maça iyi başlayan konuk ekip ilk periyodu 26-17, devreyi de 51-35 önde kapattı.

ALİAĞA'NIN GÜCÜ YETMEDİ

Üçüncü çeyrekte iyi oyununu sürdüren Efes, son bölüme 68-55'lik avantajla girdi. Dördüncü sette Petkim müthiş bir oyun ortaya koyarak farkı eritti. Aliağa Petkim, son saniyede bulduğu üçlükle 84-84'lük skorla maçı uzatmaya taşıdı. uzatma dakikalarında Anadolu Efes, maçta üstünlüğü yine ele geçirdi. Petkim'e sayı şansı tanımayan Efes, maçı 101-92 kazandı.

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