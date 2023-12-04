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Haberler Spor Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı! Fenerbahçe haftayı lider bitirdi

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı! Fenerbahçe haftayı lider bitirdi

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları sona erdi. 10 maçın oynandığı haftada bol gollü müsabakalar yapıldı. Bu hafta karşılaşmalarının ardından 37 puanla 27 averajı bulunan Fenerbahçe liderlik koltuğunda yer aldı. Galatasaray ise 15. haftaya aynı puanla 2. sırada girdi.

AA
Trendyol Süper Lig’de 14. hafta maçları tamamlandı! Fenerbahçe haftayı lider bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına MKE Ankaragücü karşısında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.

SONUÇLAR

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: 3-3

VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-2

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: 3-2

Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 2-3

Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: 0-2

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2

Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: 0-1

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: 4-1

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