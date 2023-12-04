Trendyol Süper Lig’de 14. hafta maçları tamamlandı! Fenerbahçe haftayı lider bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına MKE Ankaragücü karşısında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.

SONUÇLAR

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: 3-3

VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-2

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: 3-2

Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 2-3

Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: 0-2

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2

Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: 0-1

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: 4-1