Trendyol Süper Lig’de 14. hafta maçları tamamlandı! Fenerbahçe haftayı lider bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına MKE Ankaragücü karşısında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.
SONUÇLAR
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: 3-3
VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0
Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-2
Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: 3-2
Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 2-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: 0-2
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2
Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: 0-1
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: 4-1