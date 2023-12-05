Basketbola Ege damgası

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta geride kalırken, Ege ekipleri aldıkları galibiyetlerle potaya damga vurdu. Türkiye'nin basketboldaki en üst kademesinde Play- Off ve kümede kalma mücadelesi veren 5 Egeli'den 4'ü güçlü rakiplerini devirmeyi başardı. Pınar Karşıyaka, haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yenerek üst üste 5 galibiyetle 3. sıraya yükseldi. Manisa BŞB de sahasında en yakın rakibi Türk Telekom'u yenerek yeniden Play-Off potasına girdi.

ALT SIRALAR YANGIN YERİ

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki Ege ekibi de haftayı zaferle kapatarak taraftarlarına bayram yaşattı. Merkezefendi Belediye sahasında Play-Off hattındaki güçlü rakibi Darüşşafaka'yı iki sayı farkla devirerek düşme potasından çıkma umudunu artırdı. Çağdaş Bodrum da İstanbul deplasmanında Galatasaray Ekmas'ı güzel bir oyun sonunda yenmeyi başararak önemli bir galibiyete imza attı. Denizli ekibi Merkezefendi ve Muğla temsilcisi Çağdaş Bodrumspor üç hafta sonra galibiyet alarak kurtuluş ateşini yaktı.

ARSLAN: YENİDEN AYAĞA KALKTIK

Çağdaş Bodrum'da Antrenör Ender Arslan, Galatasaray galibiyeti sonrası, "Her şeyden önce üç haftadır iyi mücadele edip sonunda kaybetmek kolay değil. Galatasaray gibi bir takımı 77 sayıda tuttuk. Ekibimi tebrik ediyorum, analizde büyük emek ortaya koydular ama en büyük tebrik de oyunculara. 3 haftadır iyi oyuna rağmen kaybederken ayağa kalkmayı başardılar" dedi.