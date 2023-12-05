İzmirli Deniz’den altın madalya

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Artistik Buz Pateni sporcusu Deniz Tarım, Uluslararası Bosphorus Cup 2023'te altın madalya kazandı. İstanbul'da Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyona 30 ülkeden, 37 kulüp ve yaklaşık 300 sporcu katıldı. Deniz Tarım, Advanced Novice Women kategorisinde 103,40 puanla kürsünün zirvesine çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Kulübün diğer sporcularından Batu Tasasız Advanced Novice Men kategorisinde 44,95 puanla yedinci olurken, Derya Taygan ise Junior Women kategorisinde 116,63 puanla 10'uncu oldu.