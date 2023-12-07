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Haberler Spor Aliağa Petkim kaderini çizecek

Aliağa Petkim kaderini çizecek

HABER MERKEZİ
Aliağa Petkim kaderini çizecek
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde sezona fırtına gibi bir giriş yaptıktan sonra son 5 haftada bir galibiyet alabilen Aliağa Petkim, kendi kaderini çizecek. Aliağa ekibi, üst üste aldığı kötü sonuçlarla 7. sıraya gerilerken, pazar günü kritik Ankara deplasmanında Türk Telekom önünde kara bulutları dağıtmaya çalışacak. Ligde 5 kez kazanan Petkim, kendisi gibi aynı galibiyet sayısına sahip olan Başkent ekibine yenilmesi halinde kendisini ilk kez Play-Off hattının dışında bulabilir. İzmir ekibi bu maçın ardından üst üste ilk 8 içindeki Darüşşafaka ve Bursaspor ile kozlarını paylaşacak.
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