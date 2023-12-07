Manisa BŞB direnemedi

FIBA Avrupa Kupası İkinci Tur M Grubu ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fransa temsilcisi BCM Gravelines Dunkerque'ye yenildi: 67-78. Bir önceki turda Bakken Bears, Norrköping ve Porto'nun olduğu grubu ilk sırada bitiren yeşil-beyazlılar, yeni grubuna başladı. Müsabakaya konuk ekip etkili başlarken, Manisa ekibi ilk dakikalarda sayı bulmakta zorlandı. Son bölümde savunmasını sertleştiren Manisa BŞB karşısında Gravelines, ilk çeyreği 21-16 önde kapattı. İkinci periyotta iki takımda pota altında etkili olurken, ortaya konulan mücadele nefesleri kesti. Konuk ekip son anlarda farkı üçe çıkarsa da Manisa ekibi, son saniye basketiyle farkı bire indirip devreye girdi: 35-36.

SON BÖLÜMDE TESLİM OLDU

Üçüncü periyota iki takım da etkili başladı. Başa baş geçen periyotta konuk ekip dış atışlardan etkili olurken, Manisa ekibi pota altından bulduğu sayılarla rakibine karşılık verdi. Dunkerque, son çeyreğe 58-53'lük skor avantajıyla girdi. Son çeyrekte hücumlardan boş dönen Manisa BŞB karşısında farkı giderek aşan Gravelines Dunkerque parkeden 78-67 galip ayrıldı.

MÜTHİŞ DESTEK

Manisa Büyükşehir Belediyespor'u kritik maçta taraftarı yalnız bırakmadı. Muradiye Spor Salonu'na koşan basketbolseverler takımlarına müthiş bir destek verdi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa arenasında seyircisi önünde önemli galibiyetler alan Manisa temsilcisi, istediği desteği yine aldı.