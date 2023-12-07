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Haberler Spor Pınar KSK zirve aşkına

Pınar KSK zirve aşkına

HABER MERKEZİ
Pınar KSK zirve aşkına
Basketbolda çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, Süper Lig ve Avrupa'da üst üste kritik maçlara çıkacak. Ligde bu hafta 9 Aralık Cumartesi günü ezeli rakiplerinden Galatasaray Ekmas'ı ağırlayacak yeşil-kırmızılı ekip, bu maçtan sonra art arda 3 önemli deplasmana çıkacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 13 Aralık'ta Almanya'da Ewe Baskets Oldenburg'a gruptaki liderliğini sürdürmek için konuk olacak Karşıyaka, Süper Lig'de 16 Aralık'ta Samsunspor'la deplasmanda oynadıktan sonra 19 Aralık'ta Avrupa'da grubundaki son maçında Belçika'da Filou Oostende'yle karşılaşacak.
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