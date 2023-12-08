Çağdaş Bodrum seri peşinde

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta güçlü rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek 10 maçta 3 galibiyete ulaşan Çağdaş Bodrum Spor bugün 1 galibiyetle düşme hattında son sırada bulunan Samsunspor'u seri yakalama hedefiyle ağırlayacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bodrum Belediyesi'nin araç tahsisiyle ilçeden karşılaşmaya gitmek isteyen taraftarlar için saat 16.00'da Bitez'deki Bodrum Spor Salonu'nun önünden ücretsiz otobüs kaldırılacak. Maç öncesi açıklama yapan Çağdaş Bodrum Spor Antrenörü Ender Arslan, takımın her hafta daha da birbiri ile uyum yakaladığını ve sahada daha iyi bir oyun sergilediğini söyledi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Arslan, "Galatasaray galibiyeti bizim için çok önemli ve değerli. Çok iyi mücadele ettik. Zaten son birkaç haftadır hakikaten iyi basketbol oynuyoruz. Bu kez bu güzel oyunu sonuca da yansıttığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyetin daha da değerli olması için evimizdeki hedef maçlarımızdan biri olan Samsunspor maçı, ligdeki mücadelemiz açısından çok daha önemli bir hale geldi. Sezonda hedef maçlarımızdan birisini muhakkak kazanmak istiyoruz" dedi.