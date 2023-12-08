Denizli’nin judocuları Avrupa’ya gitti

Spor Toto Süper Lig 2022'yi ikincilikle tamamlayarak Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti. Denizli Büyükşehir Belediyesi önünden hareket eden sporcu kafilesi ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek Denizli'ye derecelerle dönmek istediklerini kaydetti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan teknik heyet ve sporculara başarılar diledi. Sporcuların Denizli ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını kaydeden Başkan Zolan, "Bizim çocuklar her geçen gün başarılarına bir yenisini ekliyor. Şehrimizin çocuklarının Denizli'mizi ve ülkemizi uluslar arası arenada temsil etmeleri bizleri ayrıca gururlandırıyor. İnşallah güzel sonuçlarla dönerler. Her birinin gözlerinden öpüyor, yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.