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Haberler Spor Aydın Büyükşehir Ankara’da kayıp

Aydın Büyükşehir Ankara’da kayıp

HABER MERKEZİ
Aydın Büyükşehir Ankara’da kayıp
Voleybol Sultanlar Ligi'nde üst üste galibiyetlerle Play-Off hattına girdikten sonra Sarıyer ve Vakıfbanbank'a mağlup olan Aydın Büyükşehir, 12. haftada Ankara PTT'ye konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. İlk seti Aydın temsilcisinin kazanmasının ardından toparlanan PTT, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 2-1 öne geçti. Maçı bırakmayan Aydın Büyükşehir, baştan sona önde götürdüğü dördüncü seti aldı ve durum 2-2 oldu. Altın sette ilk bölümde 3 farklı öne geçen PTT, son bölümde Aydın'ın yetişmesine izin vermedi ve maçı 3-2 kazandı. Ankara ekibi 12 puana yükselirken, Aydın BŞB ise puanını 14 yaptı.
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