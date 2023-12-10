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Bodrum FK evinde kayıp

Muğla ekibi, öne geçtiği maçta Tuzla ile son dakikada yediği golle berabere kaldı.

HABER MERKEZİ
Bodrum FK evinde kayıp

Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattında ilk iki mücadelesi veren Bodrum Futbol sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Tuzlaspor'la son dakikada yediği golle berabere kaldı: 1-1. 23'te Samet'in ara pasında boş pozisyonda Burak'tan önce kaleci Ferhat kayarak topa müdahale etti. Bodrum aradığı golü 64. dakikada buldu. Bu dakikada Gökdeniz'in sağdan pasında topla buluşan Kenan yaklaşık 25 metreden çok şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

MUĞLA EKİBİ SKORU KORUYAMADI

77'de Kenan önce Sadık, ardından Gökhan'dan sıyrılarak sol kanattan çalımlarla ceza alanına girdi. Yakın mesafeden şutunda kaleci Ferhat gole izin vermedi. 85'te Kenan'ın soldan pasında Samet boş pozisyondan yararlanamadı. 90+5'te Yahaya'nın sağdan ortasında Ahmethan kale önünde kafayla topu ağlara yolladı: 1-1. Maç bu skorla sona erdi.

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