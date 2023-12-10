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Haberler Spor Fethiyespor’un kader sınavı

Fethiyespor’un kader sınavı

HABER MERKEZİ
Fethiyespor’un kader sınavı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sıkıntılı günler geçiren Fethiyespor, 'ya tamam ya devam' maçına çıkacak. Ligde bir türlü beklediği sonuçları alamayan Muğla temsilcisi, son 4 maçından 2 mağlubiyet 2 beraberlik ile ayılarak sadece 2 puan toplayabildi. Play-Off hedeflediği sezonda sıkıntılı bir sürece giren Muğla ekibinde alınan kötü sonuçlara kazan kaldıran taraftarlar geçtiğimiz hafta Isparta 32 maçının ardından teknik direktör Taner Gülleri'ye isyan bayrağı açmıştı. Yarın Arnavutköy Bld ile kozlarını paylaşacak lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılıp kötü süreci durduramazsa Gülleri ile yollar ayrılabilir.
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