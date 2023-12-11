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Bodrum FK kahroldu

HABER MERKEZİ
Bodrum FK kahroldu
1. Lig'de Play-Off potasında yer alan Bodrum FK evinde Tuzlaspor'la 90+5. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalıp büyük fırsat kaçırdı. Galibiyete çok yakınken son saniyede topu ağlarında gören yeşil-beyazlılar maç bitiminde adeta kahroldu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, rakibin ceza sahalarına giremeden son anda kendilerinden puan aldığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Son dakika gollerinin nasıl üstesinden geleceğimizi bilemiyorum. Rakip ceza sahamıza girmeden bir puan alıp gitmesi, bizden iki puan alması bizi çok üzdü. 1 puanla yetinip yolumuza devam edeceğiz" dedi.
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