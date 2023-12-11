Manisa tam gaz

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Darüşşafaka Lassa'yı deplasmanda 89-87 mağlup etti. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk dakikalarında oyuna ağırlığını koyan Darüşşafaka Lassa, ilk periyodu 34-21 önde bitirdi. İkinci periyotta temposunu artıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, üç sayılık atışlarla farkı azaltmaya çalıştı. Soyunma odasına Darüşşafaka Lassa'nın 49-45 üstünlüğü ile gidildi. Üçüncü periyoda hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Paco Cruz'un da üç sayılık basketleriyle oyunun üstünlüğünü eline aldı.

MÜTHİŞ DÖNÜŞ YAPTI

Konuk ekip, aynı oyuncunun serbest atışıyla karşılaşmanın 29. dakikasında ilk kez öne geçti: 66-67. Darüşşafaka Lassa ise Abdur-Rahkman'ın üç sayılık basketiyle yeniden öne geçti ve final periyoduna 69-68 üstün gitti. Son periyotta müthiş bir oyun ortaya koyan yeşilbeyazlılar, karşılaşmayı 89-87 kazandı.