Manisa’nın tadı kaçtı

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta Altay'ı yenerek 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Manisa FK, dün evinde ağırladığı Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. 15'te Burak'ın sağ kanattan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Topalli'nin şutu kaleci Ahmet'in müdahalesiyle kornere gitti. 29'da savunmanın arkasına sarkan Topalli'nin Feyzi'den sıyrılıp verdiği pas sonrası Lima'nın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

32'de Tugay'ın uzun pasında topla buluşan Topalli'nin şutunda kaleci Ahmet geçit vermedi. 42'de Ferhat'ın kullandığı kornerde Fatih arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Alperen topu çelse de VAR değerlendirmesi sonucu topun çizgiyi geçtiğine karar verildi ve konuk ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

LİMA SKORU BELİRLEDİ

60'ta Lima'nın pasında topla buluşan Topalli kaleyi yokladı ancak yine Ahmet geçit vermedi. 73'te oyuna sonradan giren Muhammed'in Evren'e yaptığı hareket sonrası hakem kırmızı kartını gösterdi. 75'te Burak'ın kullandığı serbest vuruşta Lima kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 1-1. 90+1'de Dabo'nun kornerinde Burhan kaleyi yokladı, Alperen'den dönen topa tekrar vurdu ancak meşin yuvarlak direkten döndü. Maçta puanlar paylaşıldı: 1-1.

AYBERK SAKATLANDI

SİYAH-BEYAZLILARIN 19 yaşındaki stoperi Ayber Karapo dün oynanan maçın 35. dakikasında Metehan'a yaptığı müdahale sonrası sakatlandı. İlk yarıyı tamamlayan ancak ikinci yarının başında oyundan çıkan Ayberk'in yerine Gakpa oyuna dahil olurken, stopere Tugay geçti. Genç oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

ÖZKÖYLÜ'DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

MANİSA FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, Adanaspor'u konuk ettikleri karşılaşmada sahaya tek zorunlu değişiklikle çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, son oynanan Altay maçındaki kadrosunu büyük oranda korurken sadece kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan Domgjoni'ın yerine Bedirhan'ı oynattı.

İKİ KARDEŞ RAKİP OLDU

DÜN oynanan maçta iki kardeş birbirine rakip oldu. Manisa FK forması giyen sağ bek Bedirhan Altunbaş ve Adanaspor'da oynayan sol açık Metehan Altunbaş kritik mücadelede takımları için mücadele verdiler. İki kardeş birçok pozisyonda sık sık karşı karşıya geldi