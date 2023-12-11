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Haberler Spor Pınar KSK fırtınası

Pınar KSK fırtınası

Yeşil-kırmızılılar önceki gün G.Saray’ı 22 sayı farkla yenerek üst üste 6. galibiyetini alırken, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü, taraftarlarının da yüzünü güldürdü

HABER MERKEZİ
Pınar KSK fırtınası

BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Galatasaray'ı 22 sayı farkla 98-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka zirve yarışını sürdürürken üst üste 6'ncı galibiyetini elde etmenin de mutluluğunu yaşadı. Yeşil-kırmızılı takım, geçen sezon final oynadığı ligde bu yıl da iddiasını kanıtladı. Başantrenör Ufuk Sarıca maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını ancak savunmada bazı hatalar yapmaları nedeniyle rakibin oyunda kaldığını dile getirerek , "Onların da kazanmaya ihtiyacı vardı. Ancak ikinci yarıda iyi hücum tempomuza savunma sertliğimizi de ilave ettik. Herkes topu paylaşarak oynadı, 6 oyuncumuz çift hanelere ulaştı ve izleyenlere güzel bir basketbol izlettik" yorumunu yaptı. Sarıca sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarımızın da desteğiyle iyi bir galibiyet aldık. Üst sıralardaki duruşumuz ve genel formumuzla ilgili gidişatımız devam ediyor.

TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM

Bunu hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne taşımamız lazım. Umut ediyorum hafta içi de Almanya'da kazanıp orada liderlik yolunda önemli bir avantaj elde ederiz. Bizi maç boyunca destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyor, bütün takımımı kutluyorum." Pınar Karşıyaka, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Ewe Baskets Oldenburg'a konuk olacak.

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