Fener atağa kalktı

Son olarak derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek Süper Lig liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezon özellikle orta saha ve stoper bölgelerinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, bu bölgelere ağırlık verdi. Fenerbahçe yönetimi sezon başında takıma transferini gerçekleştirmek için sık sık Milan kulübü ile Rade Krunic transferi için görüşmeler yapmış ama istediği sonucu alamamıştı.

GÖRÜŞMELER TAM GAZ SÜRÜYOR

Milan'da kalmak istemediğini belirten Krunic için Fenerbahçe futbolcu ile yıllık 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro özel bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. İki kulübün temsilcileri önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek. Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan diğer isimler olan Braga'dan Serdar Saatçı, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu gibi isimler için kulüpleri ile görüşme yapma kararı alındı ve transfer çalışmalarına başlandı.

KARAOĞLAN'A KÖTÜ HABER

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Derbiye ise verdiği ve vermediği kararlarla hakem Atilla Karaoğlan damgasını vurmuştu. Merkez Hakem Kurulu'nun, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin memnun olmadığı Karaoğlan'ı devre arasına kadar dinlendireceği öğrenildi. Kasım ayında 17 Dünya Kupası'nda görev yapan Atilla Karaoğlan, derbi öncesi Süper Lig'de son olarak 21 Ekim'de Gaziantep ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı. Öte yandan Fenerbahçe, Atilla Karaoğlan'ın yaptığı hataları derlediği bir raporu TFF'ye göndermişti.