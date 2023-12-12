İzmir kulüpleri Halil Umut Meler’e yapılan saldırıya tepki gösterdi! Kınama mesajı yayınladılar

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasında yaşanan skandal olay geniş yankı uyandırdı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e destek mesajları yağdı.

Olayın yaşanmasının ardından İzmir kulüpleri de sessiz kalmayarak hakem Meler'e destek paylaşımlarında bulundu.

Göztepe, Altay, Karşıyaka, Altınordu, Bucaspor 1928 ve Menemen FK sosyal medya hesaplarından şu paylaşımları yaptı:

GÖZTEPE: SPORDA ŞİDDETİ KINIYORUZ! Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmanın sonunda yaşanan olayları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettik. Sporun ruhuna ve Türk futboluna zarar veren bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu düşünüyor, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Halil Umut Meler başta olmak üzere karşılaşmada görev alan hakemlere, ailelerine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ALTAY: Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, söz konusu ve benzeri olayların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz. Kazanılan hiç bir puan, kupa ve başarı insan sağlığından önemli ve kıymetli değildir. Altay Spor Kulübü

KARŞIYAKA: Bugün oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaşanan olayları üzüntü ve endişe ile takip ettik. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, futbolun fair-play ruhuna tamamen aykırı ve hiçbir şart altında kabul edilemezdir.

ALTINORDU: MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmanın sonunda yaşanan olayları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettik. Sporun ruhuna ve Türk futboluna zarar veren bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu düşünüyor, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Halil Umut Meler başta olmak üzere karşılaşmada görev alan hakemlere, ailelerine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BUCASPOR 1928: TÜRK FUTBOLUNDA KARA GECE Bu gece Türk futbolu adına yaşanan üzücü olayların ardından Bucaspor 1928 Kulübü olarak başta Halil Umut Meler adına, bütün Türk hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tarz üzücü hadiselerin bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyoruz.

MENEMEN FK: KINIYORUZ! Tüm futbol camiası gibi kulübümüz de tarifsiz bir üzüntü içerisinde... Futbolda şiddetin her haline karşı durarak, bir asrı aşkın süredir kitlelere heyecan yaşatan bu güzel oyunun Türkiye ve tüm Dünya ülkelerinde yeniden Fair-Play ruhuyla anılmasını diliyoruz.