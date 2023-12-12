Merkezefendi zaferini kutluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından çıkma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'dan sonra Bursaspor İnfo Yatırım'ı deplasmanda yenerek, altın değerinde 2 puan aldı ve kurtuluş ışığını yaktı. Yeşil-mavililer, geçen hafta Anadolu Efes'e transfer olan takımın en skorer oyuncusu Oturu'nun yokluğuna rağmen aldığı kritik galibiyetle umutlandı. Merkezefendi Basket'in Başantrenörü Zafer Aktaş, "Şu anda bulunduğumuz durum itibariyle her galibiyet bizim için çok değerli. Maç planını farklı yaptık. Rakibi oyun düzeninin dışına çıkararak iyi işler yaptık. İlk 3 periyotta bu anlamda başarılıydık ama son periyotta kötüydük. Güçlü rakibimiz sayı farkını eritti. Maçın son anlarında fiziksel olarak özellikle müdafa kısmında agresif kaldık. Bu yüzden maçı kazandık. Öncelikle staff'ımı antrenör arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi analiz çıkardılar ve iyi çalıştılar. Oyuncularımı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.