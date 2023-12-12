Sakcı Romanya’dan madalya ile döndü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı öğrencisi Emre Sakcı, Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama finalinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmaya dair açıklamalarda bulunan Emre Sakcı, ülkesine madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Avrupa genelinde birçok başarıya ulaşmış, kendi alanında son derece iddialı yüzücülerle yarıştım. Romanya'ya gelirken hedefim kürsüye çıkmaktı. Bunu başardığım, bana güvenenleri mahcup etmediğim için gururluyum. Önümde uzun bir kariyer yolculuğu; daha alınacak çok madalya var. Benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.