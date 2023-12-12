  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Son dakika: Faruk Koca AK Parti'den ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi!

Son dakika: Faruk Koca AK Parti'den ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi!

Son dakika haberi...Dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

HABER MERKEZİ
Son dakika: Faruk Koca AK Parti’den ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi!

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca'nın skandal hareketi tüm Türkiye'de tepki çekti.

Faruk Koca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

Meler'e saldıran ve AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın durumu bugün MKYK'nın gündemine gelecek.

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne ceza alacak? Halil Umut Meler'e saldırı! MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakeme yumruk attı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA