Son dakika: Faruk Koca AK Parti’den ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi!

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca'nın skandal hareketi tüm Türkiye'de tepki çekti.
Faruk Koca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.
Meler'e saldıran ve AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın durumu bugün MKYK'nın gündemine gelecek.Hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne ceza alacak? Halil Umut Meler'e saldırı! MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakeme yumruk attı