Utanç gecesi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Meler yerdeyken iki kişi tarafından da tekmelendi. Yüzünü darbe alan Meler güçlükle kendine geldi.

AMBULANSLA STATTAN AYRILDI

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı ise yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Burada tedavisi yapılan genç hakem ardından ambulansla stattan ayrıldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördüğünü, tedavi sonrası gözaltı işlemlerinin yapılacağını açıkladı. Olayla ilgili iki kişi daha gözaltına alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN SALDIRIYI KINADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Başkan Erdoğan, "Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK

Yaşanan olayın ardından TFF Yönetimi olağanüstü toplanma kararı alırken başkan Mehmet Büyükekşi sert açıklamalar yaptı. Büyükekşi, "Hakemleri hedef gösterenler bu gece olanları düşünsün. Taraftarlar iyi bir düşünsün. Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm" dedi.

HAKEMLER MAÇLARA ÇIKMAYABİLİR

Halil Umut Meler'e yumruklu ve tekmeli saldırının ardından flaş bir karar geldi. Buna göre Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldığı öğrenildi. Hakemlerin bu kararının ardından MHK'nin de atama yapmayacağı iddia edildi. Hakem Atilla Karaoğlan da yaptığı açıklamada "Bu yumruk hepimize atıldı kardeşim. Yalnız değilsin" ifadelerini kulandı.