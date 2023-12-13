  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aydınlı hakemlerden şok karar

Aydınlı hakemlerden şok karar

HABER MERKEZİ
Aydınlı hakemlerden şok karar

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Yaşanan olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararla liglere ara verildi. Yaşanan olayın yansıması Aydın'a da düşerken, Aydın İl Hakem Kurulu, Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından kentte oynanacak karşılaşmalara bir sonraki duyuruya kadar hakem ataması yapmayacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Süper Lig'de görev yapan FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e yapılan hain saldırıyı kınıyor ve yapanları lanetliyoruz. Bu saldırı sonrası Aydın İl Hakem Kurulu olarak ikinci bir duyuruya kadar Aydın'da oynanacak olan hiçbir müsabakaya hakem ataması yapılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA