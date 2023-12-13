Pınar Karşıyaka ve Manisa gurbette

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğuna kurulan Pınar Karşıyaka, bugün Almanya deplasmanında EWE Baskets Oldenburg'a zirveyi koruma hedefiyle konuk oluyor.

SON MAÇ BELÇİKA'DA

EWE Arena'daki mücadelenin hava atışı saat 22.00'de yapılacak. Son grup sınavında ise 19 Aralık'ta Belçika'da Filou Oostende'yle karşılaşacak temsilcimiz 2'de 2 yaparak grup aşamasını lider tamamlayıp adını direkt son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor. FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'na evinde BCM Gravelines'e 78-67 yenilerek başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor ise ikinci maçta Çekya'da ERA Nymburk'a konuk oluyor. CEZ Sportovni Hala Nymburk'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. İlk kez yer aldığı Avrupa'da elemeler ve ilk tur grubunu lider tamamlayan temsilcimiz çeyrek final hedefi için rakibini deplasmanda yenmeye çalışacak.