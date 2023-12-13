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Haberler Spor Son dakika: Liglerin başlayacağı tarih belli oldu! TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı

Son dakika: Liglerin başlayacağı tarih belli oldu! TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı

Son dakika haberi... Ankaragücü - Rizespor maçının ardından sahaya giren MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Ligler ne zaman başlayacak? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı. Büyükekşi, daha önce süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu.

AA
Son dakika: Liglerin başlayacağı tarih belli oldu! TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerdeki maçların 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını bildirdi.

TFF Yönetim Kurulu, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda, Süper Lig'de 11 Aralık'ta yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitimiyle, başkent ekibinin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından gelişmeleri değerlendirdi.

Büyükekşi, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, olaylı maç gecesi süresiz ertelediklerini açıkladıkları liglerdeki tüm maçların 19 Aralık Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

TFF Başkanı, Süper Lig'de 19 Aralık Salı günü 17. hafta karşılaşmalarının, ertelendiği için bu hafta sonu yapılmayacak 16. hafta karşılaşmalarının ise 10 Ocak 2024 haftasında oynanacağını da belirtti.

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