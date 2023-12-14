Bodrum evinde bonkör

Futbolda 1'inci Lig'de geçen sezon final oynayan, bu sene de hedefini Süper Lig olarak belirleyen Bodrum FK, Play-Off hattındaki yerini korumasına rağmen son maçlarda evinde puanları dağıtmaya başladı. Bu sezon özellikle iç sahada rakiplerine kolay kolay geçit vermeyen yeşil-beyazlılar, taraftarının önünde son iki maçta ise 5 puan kaybetti.

BÜYÜK FIRSAT TEPMİŞ OLDU

İlk olarak alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Adanaspor'a 1-0 yenilip bu sezon evindeki ilk yenilgisi alan Bodrum FK, geçen hafta da yine düşme hattındaki Tuzlaspor'la 90+5'inci dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Sahasında yaşadığı üst üste kayıplar nedeniyle zirve mücadelesi veren ekiplere yetişme şansını kaçıran Bodrum FK, lider Eyüpspor'un 14, 2'nci Kocaelispor'un 7 ve 3'üncü Göztepe'nin de 4 puan gerisine düştü. Zirve takipçisi Kocaelispor'la deplasmanda oynayacağı maça hazırlanan yeşil-beyazlı ekip ligde 25 puanla Play-Off hattında 6'ncı sırada yer alıyor.

YEŞİL-BEYAZLILARI ZORLU BİR FİKSTÜR BEKLİYOR

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan olayların ardından yapılan açıklamalarla belirsizlik ortadan kalkarken, Bodrum FK'yı önümüzdeki süreçte zorlu bir fikstür bekliyor. İkinci sıradaki Kocaelispor ile deplasmanda, yine üst sıralardaki Göztepe ile de evinde oynayacak olan Bodrum FK, daha önce açıklanan programa göre ardından Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ya konuk olacaktı. Bu karşılaşma 16-17-18 Ocak tarihlerinde oynanacak.