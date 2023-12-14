Collina sert çıktı

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yönelik yaptığı saldırı hakkında sert konuştu. Collina, "Çok iyi bir hakem ve çok iyi bir insan. Ankara'da yaşadıklarını hak etmedi. Halil Umut Meler'in saldırganlar tarafından tekmelendiği sırada yerde yatarken kafasını korumaya çalışması ve gözünün altındaki morluk görüntüleri korkunç." dedi.

"HAKEMLERE YÖNELİK ŞİDDET BİR KANSER"

Alt liglerde hakemlere daha kötü muameleler yapıldığı belirten Collina, "Onlar bilinmiyor. Bunların büyük çoğunluğu kariyerlerinin başındaki genç hakemler. Geçen ay Londra'da 'hakemlere yönelik şiddet, sözlü ve fiziksel tacizin futbolun geleceğine mal olabilecek bir kanser olduğunu' söyledim. Verdiği karar yanlış bile olsa bir hakem dövülemez. Bir penaltı atışı yüzünden arabası bombalanamaz ya da ateşe verilemez. Maalesef bu bir abartı değil çünkü bazı ülkelerde bunlar nadiren de olsa yaşanıyor." İfadelerini kullandı.