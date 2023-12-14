Kulüpler çok rahatsız

Süper Lig kulüplerinin yetkilileri Kulüpler Birliği toplantısında bir araya geldi. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etme gibi bir durum söz konusu olmadığını belirten ancak TFF'ye yüklenen Koç, "Federasyon dışında herkesi suçlamak hiçbir şekilde kabul edilemez. TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez. Konuyla ilgisi olmayanları azmettirici olarak göstermesi kabul edilemez bir yaklaşım. Kabul etmek gerekir ki Türk futbolu artık çatışma ve ayrışma noktasına gelmiştir. Türk futbolundaki sorunlar TFF'nin kendisinin ayırıp, sorumluluğu başkasına yükleyerek çözüleceği sorunlar değil" dedi. Koç, Büyükekşi'nin basın toplantısında UEFA'ya, FIFA'ya, Infantino'ya teşekkür edip, Türk kulüplerine, hocalarına teşekkür etmemesinin bazı kulüp başkanlarını rahatsız ettiğini de sözlerine ekledi.

'ERTELEME KARARI BİZE SORULMADI'

"Gün büyük bir cesaretle birikmiş sorunların üzerine gitme ve bir daha benzerlerinin yaşanmaması için ne adım atmak gerekiyorsa onu atma günüdür. Türk futbolunun nereye geldiğini düşünmek zorundayız" diye konuşan Koç, "Erteleme kararında kulüp başkanlarına sorulmadı. Süresiz erteleme kararı... Maçlar hemen Salı günü başlamaz. Herhalde kafasında başka bir takvim vardı. Sonrasında aklı selim kazandı" açıklaması yaptı.

'HAKEMLİĞİN DURUMU ORTADA'

Koç sözlerine böyle devam etti: "Hakemlerin hastane çıkışı açıklamaları, sözcü olarak seçtikleri kişiler içeride büyük rahatsızlık yarattı. Hakemliğin durumu ortada. Devre arasında çok ciddi radikal adımlar atılacağı, bu hakem sıkıntısının minimuma indirilmesi için bir yol haritası olduğu anlatıldı. TFF de bize bu hakemlerle gitmeyeceğini defalarca söyledi. Şimdi TFF hangi noktada göreceğiz. Bu işi haftalardır konuştuk. Hakem atamaları için Almanya'ya gidildi, yeni sistem getirileceği söylendi. Bekliyoruz. TFF bir ara 'Bu hakemler bizi de mi yemek istiyor?' kuşkusu yaşadı. Hakem sorunu devam ediyor."

SAHALARA DÖNMESİNİ İSTİYORUZ

KULÜPLER Birliği Başkanı Ali Koç hakemliği bıraktığı öğrenilen Halil Umut Meler'in görevine geri dönmesini istediklerini söyledi. Koç, "Halil Umut Meler'in yaşadıkları ve kare kare seyrettiğimiz kameraya yansıyanalar hepimizin içini acıttı. En çok doğal olarak ailesinin içini acıtmıştır. Kendisine, ailesine, maçı yöneten hakemlere ve Türk futbolunun geneline çok çok geçmiş olsun demek istiyoruz. Önemli olan Halil Umut Meler'in bir an önce sağlığına kavuşması ve o anın verdiği üzüntü ve şokla verdiği kararı değiştirip yeşil sahalara dönmesini gönülden diliyoruz. Zaten hakem kalitesindeki sıkıntılar hepimizin malumu. Türkiye'nin en iyi hakeminin bu trajik olaydan sonra kararını gözden geçirip dönmesini canı gönülden arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZA GİDECEĞİZ'

Koç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edeceklerini belirterek, "Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sorunları bizden duymasını kıymetli buluyoruz. Bugüne kadar sorunları TFF Başkanı'ndan dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Adalet Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Sorunlar giderene kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sık sık görüşülmesi gerektiğini tespit ettik. Sorunların giderilmesi için tüm inisiyatifi alacağız ve çalışmaları başlatacağız" dedi.