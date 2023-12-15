Aliağa Petkim çıkış peşinde

Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda kötü bir grafik çizen Aliağa Petkimspor, bugün evinde Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 4 maçını üst üste kaybederek ilk kez Play-Off hattından çıkan Aliağa temsilcisi bugün Darüşşafaka'yı taraftarlarının da desteği ile yenerek zincir kırmamayı hedefliyor. Ligde ilk 5 haftayı 4 galibiyetle geçen ancak son dönemde düşüş yaşayan Aliağa temsilcisi 11 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Darüşşafaka ise 6 galibiyetle Aliağa Petkim'in hemen üzerinde Play-Off barajında bulunuyor.