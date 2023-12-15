Bodrum FK kritik virajda

TRENDYOL 1. Lig'de geçen sene yarım kalan hesabı kapatmak isteyen Bodrum FK'yı ilk devrenin bitmesine 2 hafta kala zorlu bir fikstür bekliyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bir türlü istikrarlı bir grafik çizemeyen yeşil-beyazlılar, sezonun ilk yarısının bitmesine 2 maç kala zorlu rakipler ile oynayacak.

HATA İSTEMİYORLAR

Önce zirve yarışındaki en iddialı takımlardan Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak Muğla ekibi, ardından Ege derbisinde Göztepe ile kapışacak. Bu sezon 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Bodrum FK, 25 puanla 6. sırada konumlanıyor. Play-Off hattındaki direkt rakipleri ile ilk yarıyı tamamlayacak Bodrum, bu karşılaşmalardan toplayacağı puanlarla çok kritik bir virajı dönecek. İstediği sonuçları elde ederek ilk 6 hedefini korumak ve ilk yarıyı Play-Off potası içinde kapatmak isteyen Bodrum, hata yapmak istemiyor.