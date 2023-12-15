Kadın hakemlerden TFF’ye dev çağrı

Geçtiğimiz günlerde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasının bitiş düdüğünün ardından başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın maçın hakemi Halil Umut Meler'e yaptığı çirkin saldırı sonrası Türk futbolu dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Yapılan hareket sonrası mevcut hakemlerin maça çıkmak istememesi sonrası Arnavut kadın hakemlerden ilginç bir talep geldi. Arnavut kadın hakem 4'lüsü, "Biz Türkiye'de maçları yönetmeye talibiz." şeklinde bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklama sonrası Türk taraftarlar bu çağrıya büyük destek verdi.