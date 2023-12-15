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Haberler Spor Nazilli BLD'ye taze kan geldi

Nazilli BLD'ye taze kan geldi

HABER MERKEZİ
Nazilli BLD’ye taze kan geldi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor altyapıdan Abdullah Beytaş'la profesyonel sözleşme imzaladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda A takıma kazandırılan 18 yaşındaki oyuncu için yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz altyapı oyuncularından 2005 doğumlu Abdullah Beytaş, profesyonel takım kadrosuna dahil edilmiştir. Geleceğimizin teminatı özkaynaklarımızdan ilerleyen günlerde aramıza katılan gençlerimiz olacak. Altyapıda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederiz" denildi.
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