Bodrum son dakikada yıkılıyor

Trendyol 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bodrum FK, bu sezon son dakika golleriyle yıkıldı. 15 haftada topladığı 25 puanla 5. sıraya yerleşen yeşilbeyazlılar, galibiyet alamadığı 8 karşılaşmanın 4'ünde öne geçmesine rağmen uzatmada yediği gollerle 9 puandan oldu. Muğla temsilcisi bu kayıplarla ikinci sıraya yükselme fırsatını da kaçırdı. Bodrum FK, son dakikada gol yediği 4 maçtan 3 beraberlik ve bir yenilgi ile ayrıldı. Ege derbisinde Altay önünde 1-0 öne geçen yeşil-beyazlılar, 90'da Zeki'nin ayağından gelen golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

TAŞDEMİR BİR ÇARE ARIYOR

Bolu'da da 1-0 öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamayan Bodrum, rakibinin beraberlik sayısına engel olamadığı gibi uzatmada yediği golle maçı 2-1 yenik tamamladı. Başkent'te Keçiörengücü maçında da benzer senaryo yaşandı. Yeşil-beyazlılar uzatmada kalesini gole kapatamadı ve 1 puanla yetindi. Son Tuzla maçında da Bodrum'un kaderi değişmedi. İkinci yarıda Kenan ile öne geçen Muğla ekibi, 90+5'te Oulare'nin golüne engel olamadı ve 2 puan daha kaybetti. Bodrum'da teknik direktör İsmet Taşdemir, son dakikada yenilen gollere çare arıyor.

'HAKEMLERİ KORUYALIM'

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili konuştu. Üzgün olduklarını söyleyen Taşdemir, "Hakemlerimizi saygı ve sevgi çerçevesinde korumayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu olayı en kısa zamanda unutup yerine daha dostane ve güzelliklerin yaşandığı bir futbol sezonu olmasını temenni ediyorum. Ankaragücü başkanına yakışmadı. Biz bir bütünüz ve bu yolda hep beraber ilerliyoruz" açıklamasını yaptı.