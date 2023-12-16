Cumartesi heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, son sıradaki Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ligde 11 haftada 8 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Geçen hafta Çağdaş Bodrum'u yenerek çıkışa geçen ligin yeni ekibi Samsunspor ise 2 galibiyet alabildi. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Ewe Baskets Oldenburg'a yenilerek liderliği riske atan Karşıyaka, bu mücadelenin ardından İzmir'e dönmeyip 19 Aralık Salı günü Avrupa'da Filou Oostende önünde çıkacağı kritik son grup maçı için Belçika'ya geçecek.

TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Samsunspor'a evinde yenilince kendisini düşme hattıyla puan puana bulan Çağdaş Bodrum Spor ise Tofaş deplasmanında telafi arayacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Bodrum ekibi ligdeki ilk sezonunda 11 maçı 3 galibiyetle geçti. Tofaş'ın ise bu sezon 5 galibiyeti bulunuyor. Antrenör Ender Arslan, kazanıp yükselişe geçmek istediklerini söyledi.