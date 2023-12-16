Merkezefendi’de Hudson iyi döndü

YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Basket'in sezon başında transfer ettiği 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu Jalen Hudson, uzun süren sakatlık dönemi sonrası Bursa deplasmanında formasına kavuştu. Deplasmanda ilk galibiyetini alan ve 5 yabancı ile oynayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket adına 13 sayı üreterek takımının en skorer üçüncü ismi olan Hudson, Anadolu Efes'e transfer olan Oturu'nun yokluğunu da aratmadı. ABD'li oyuncu 26 dakika 43 saniye oyunda kalarak, fiziksel güç olarak da hazır olduğunu kanıtladı.