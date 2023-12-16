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Haberler Spor Merkezefendi’de Hudson iyi döndü

Merkezefendi’de Hudson iyi döndü

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi’de Hudson iyi döndü
YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Basket'in sezon başında transfer ettiği 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu Jalen Hudson, uzun süren sakatlık dönemi sonrası Bursa deplasmanında formasına kavuştu. Deplasmanda ilk galibiyetini alan ve 5 yabancı ile oynayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket adına 13 sayı üreterek takımının en skorer üçüncü ismi olan Hudson, Anadolu Efes'e transfer olan Oturu'nun yokluğunu da aratmadı. ABD'li oyuncu 26 dakika 43 saniye oyunda kalarak, fiziksel güç olarak da hazır olduğunu kanıtladı.
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