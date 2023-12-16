Petkim şov yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. hafta açılış maçında Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 112-78 yendi ve 4 maç sonra kazandı. İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen müsabakada Petkimspor, ilk periyodu 22-21 üstün tamamladı. İkinci periyotta Mahir Ağva ile üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, 16. dakikada Yunus Sonsırma'nın basketiyle 10 sayılık farka ulaştı: 42-32. Üstünlüğünü sürdüren İzmir temsilcisi soyunma odasına 50-43 önde gitti. 3. çeyrekte hücumda daha etkili olan ev sahibi ekip, periyodu 20 sayı farkla 79-59 üstün tamamladı. Son periyodun başında Aldridge ile art arda 3 sayılık basketler bulan Aliağa Petkimspor, 34. dakikada farkı 30 sayıya yükseltti: 94-64. Son 5 dakikaya 100-71 önde giren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 112-78 galip ayrıldı.