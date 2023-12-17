Bodrum FK hedefe kilitlendi

TRENDYOL 1. Lig'de hedefini Süper Lig olarak belirleyen Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu. Son haftalarda hedeften kopmak üzere oldukları yönündeki eleştirilere cevap veren Taşdemir, "Biz Birinci Lig'e çıktığımızdan beri her hafta hedefi olan bir takım görüntüsü çizdik. O doğrultuda devam ediyoruz. Hedefimiz hep aynı imkanlar dahilinde yarışmacı bir takım olmak istiyoruz. Oyuncu yetiştirmek gibi ciddi bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ÜSTESİNDEN GELİRİZ"

İLK devrenin bitmesine 2 müsabaka kala zorlu maçlara çıkacaklarını belirten Taşdemir, "İki zorlu maçımız var. Üst üste Kocaelispor deplasmanı ve içeride Göztepe maçı zorlu maçlar olacak. Zorlukların üstesinden geldik bunların da üstesinden gelmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.