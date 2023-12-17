Çağdaş Bodrum dağıldı

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında sıkıntılı günler geçiren Çağdaş Bodrum, deplasmanda Tofaş'a farklı mağlup oldu: 102-82. Turuncu-lacivertliler, Reeder Samsunspor'un ardından üst üste ikinci yenilgisini alarak ateş hattına iyice yaklaştı. Müsabakaya konuk ekip iyi başladı. Dış atışlarda etkili olan Bodrum ekibi, ilk periyodu 30-18 önde kapattı. İkinci periyotta Bursa temsilcisi, etkili bir oyun ortaya koydu. Aradaki farkı hızla eriten Tofaş, Wiley ve Prewitt'in sayılarıyla devreyi 51-47 önde kapattı.

FARKI ÖNLEYEMEDİ

Üçüncü çeyrekte Tofaş oyunu domine etti. Yıldız isimleriyle üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, aradaki farkı çift hanelere taşıdı. O'Brien önderliğinde Bursa temsilcisi, son bölüme 27 sayı farkla 81-54 önde girdi. Çağdaş Bodrum, son bölümde oyundan tamamen koptu. Farkı azaltamayan Bodrum ekibi karşısında oyundaki ağırlığını artıran Tofaş, maçı 20 sayı farkla 102- 82 kazandı. Bodrum üst üste ikinci yenilgisini alarak kahroldu.