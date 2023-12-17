  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Çağdaş Bodrum dağıldı

Çağdaş Bodrum dağıldı

Son maçında direkt rakibi Samsun’a teslim olan Muğla ekibi, Tofaş’a da mağlup oldu. Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde ateş hattından uzaklaşmak isteyen Çağdaş Bodrumspor, deplasmanda Tofaş'a farklı yenildi ve üst üste 2. mağlubiyetini alarak düşüşünü sürdürdü

HABER MERKEZİ
Çağdaş Bodrum dağıldı

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında sıkıntılı günler geçiren Çağdaş Bodrum, deplasmanda Tofaş'a farklı mağlup oldu: 102-82. Turuncu-lacivertliler, Reeder Samsunspor'un ardından üst üste ikinci yenilgisini alarak ateş hattına iyice yaklaştı. Müsabakaya konuk ekip iyi başladı. Dış atışlarda etkili olan Bodrum ekibi, ilk periyodu 30-18 önde kapattı. İkinci periyotta Bursa temsilcisi, etkili bir oyun ortaya koydu. Aradaki farkı hızla eriten Tofaş, Wiley ve Prewitt'in sayılarıyla devreyi 51-47 önde kapattı.

FARKI ÖNLEYEMEDİ

Üçüncü çeyrekte Tofaş oyunu domine etti. Yıldız isimleriyle üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, aradaki farkı çift hanelere taşıdı. O'Brien önderliğinde Bursa temsilcisi, son bölüme 27 sayı farkla 81-54 önde girdi. Çağdaş Bodrum, son bölümde oyundan tamamen koptu. Farkı azaltamayan Bodrum ekibi karşısında oyundaki ağırlığını artıran Tofaş, maçı 20 sayı farkla 102- 82 kazandı. Bodrum üst üste ikinci yenilgisini alarak kahroldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA