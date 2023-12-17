En ağır şekilde cezalandırılsın

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmanın ardından başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, ilk kez konuşarak yazılı bir açıklama yaptı. Meler, "Neticesinde olayın sorumlularının, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum. Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların; spor ile birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum. Bu konuda hem adli makamlara, hem de TFF Hukuk Kurulları'na caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur. Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Yaşanan süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendisine destek olan herkese teşekkürlerini dile getiren Meler, şöyle konuştu: "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine, destek veren herkese teşekkür ederim. Futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir " dedi.