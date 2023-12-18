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Aliağa FK’dan namağlup seri

HABER MERKEZİ
Aliağa FK’dan namağlup seri
TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirvede bulunan Aliağa FK, grubunda mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım oldu. Bu sezon 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 33 puanla zirvede bulunan İzmir temsilcisi, 1. Grup'ta yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak müthiş bir tabloya imza attı. İlk devrenin bitmesine 1 maç kala zirvedeki yerini korumak isteyen Hakan Şapçı ve öğrencileri, ilk kez mücadele ettiği 3. Lig'de yakaladığı bu tarihi başarıyı sürdürmek istiyor. Çarşamba günü deplasmanda Kırıkkalegücü ile kozlarını paylaşacak namağlup lider Aliağa, bu seriyi sürdürmek ve ilk devreyi hatasız kapatmayı hedefliyor.
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