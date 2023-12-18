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Bornova 1877 deplasmanda kayıp

HABER MERKEZİ
Bornova 1877 deplasmanda kayıp
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattında bulunan Bornova 1877, deplasmanda kayıp. İzmir ekibi, bu sezon dış sahada çıktığı 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebildi. Bu süreçte 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak adeta çakılan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde gösterdiği başarılı performansı dış sahada gösteremedi. Gurbette 15 takım arasında en az puan toplayan 11. takım olan yeşil-beyazlılar, beklentilerin oldukça altında kaldı. Çarşamba günü 1922 Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Bornova, bu kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak.
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