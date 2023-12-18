Denizli’nin gururları

Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü sporcuları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan'ın yer aldığı, son Dünya Şampiyonu ve son 2 Olimpiyat Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımı, 2015 ve 2019'dan sonra 2023'de Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. Milli formayla yine kupa kazanan ikili Denizli'nin gururu oldu. Altan ve Kaplan maçın ardından şu sözleri kaydetti: "Yaklaşık bir yıldır Avrupa şampiyonası için hazırlanıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Finalde İsrail'le karşılaşmak ve 8-4 gibi üstün bir skorla kazanmak bizim için çok daha anlamlıydı. Bu galibiyetleri ülkemize ve Gazze'de sevdiklerini kaybeden Filistin halkına armağan ediyoruz."