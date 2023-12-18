Filistin halkına armağan ettiler

Avrupa Kadınlar Golbol Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-4 mağlup ederek 3. Kez Avrupa şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımı, ödülü Filistin halkına armağan ettiğini açıkladı. IBSA Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye ile İsrail karşı karşıya geldi. Rakibini 8-4 mağlup eden Türkiye A Milli Kadın Golbol Takımı, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa kentinde gerçekleşen turnuvanın final mücadelesinde İsrail'i yine deviren Milli takım, bu zaferle 2015 ve 2019'daki başarılarının ardından üçüncü kez Avrupa şampiyonu unvanını kazanarak Avrupa'nın zirvesine oturdu. Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.